РИАМО - 24 дек. В администрацию Раменского округа направлено представление об устранении нелегальной свалки, выявленной вблизи деревни Тимонино Софьинского сельского поселения, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Собственником земель, на которых обнаружена свалка, является администрация. Захламление во многом стало возможным благодаря недостаточности муниципального земельного контроля. Это является наказуемым административным правонарушением», — сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он также отметил, что на сегодня в России проходит реформа контрольно-надзорной деятельности. Ее цель — по возможности заменять наказание мерами по устранению причин нарушения. В связи с этим от администрации требуется обратить пристальное внимание на данный участок земель.

Исполняя представление Минэкологии, администрация округа должна принять меры по охране участка, блокировать подъезды к нему и представить дорожную карту по ликвидации свалки.