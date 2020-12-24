РИАМО - 24 дек. В Ногинске в четверг состоялась IV межрегиональная научная конференция «Ислам в Московском регионе», проведение конференции приурочено к двум памятным датам: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 10-летию Ногинской Соборной мечети.

В онлайн-формате к участникам конференции обратилась вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, которая поприветствовала гостей и организаторов мероприятия, отметив его важность для сохранения исторического наследия многонационального народа Подмосковья и укрепления мира и согласия в регионе.

«Сейчас у нас в области и стране - период подведения итогов и, безусловно, вклад мусульманского сообщества велик. Выражаю вам самые искренние слова благодарности за это» - сказала вице-губернатор.

Наталья Виртуозова зачитала приветственное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева:

«В нашем регионе с давних времен живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Все мы – добрые соседи. Вместе преодолеваем трудности, вместе строим лучшее будущее для наших детей. Мусульманские общины области способствуют утверждению подлинных духовных ценностей, занимаются благотворительностью и просветительской деятельностью, воспитывают молодежь на героических примерах истории и высоких нравственных идеалах. Все это заслуживает большой благодарности».

В завершении Наталья Виртуозова пожелала присутствующим плодотворной работы, здоровья и процветания, а также успехов.