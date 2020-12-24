РИАМО - 24 дек. По итогам 2020 года Одинцовский округ стал лидером региона по ликвидации объектов незавершенного строительства, уже второй год подряд округ находится в лидерах по этому показателю, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В текущем году в округе удалось положительно решить вопрос с 221 объектом. Глава округа Андрей Иванов отметил, что ликвидация не всегда означает демонтаж строения. В зависимости от юридического статуса объекты также могут достраиваться или переходить в правовое поле.

«Мы лучшие в Московской области по данному направлению. За три года в округе выявлено 498 объектов, из них 378 ликвидировано. Самострои, как и недострои, создают опасность для людей, становятся точками притяжения асоциальных элементов, поэтому так важно их своевременно убирать. Успех в этом деле тем более ценен, что процесс сопряжен с целым рядом сложностей, в первую очередь юридического характера», - сказал глава муниципалитета.

На сегодня нерешенными остаются вопросы еще по 102 объектам незавершенного строительства. Некоторые из них находятся в ведении федерального министерства здравоохранения. В ближайшее время в ходе прямых консультаций с ведомством предстоит принять решение о достройке или сносе сооружений.