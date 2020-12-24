РИАМО - 24 дек. По итогам 2020 года Одинцовский округ стал лидером региона по ликвидации объектов незавершенного строительства, уже второй год подряд округ находится в лидерах по этому показателю, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
В текущем году в округе удалось положительно решить вопрос с 221 объектом. Глава округа Андрей Иванов отметил, что ликвидация не всегда означает демонтаж строения. В зависимости от юридического статуса объекты также могут достраиваться или переходить в правовое поле.
На сегодня нерешенными остаются вопросы еще по 102 объектам незавершенного строительства. Некоторые из них находятся в ведении федерального министерства здравоохранения. В ближайшее время в ходе прямых консультаций с ведомством предстоит принять решение о достройке или сносе сооружений.
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