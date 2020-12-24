РИАМО - 24 дек. Новая электростанция в микрорайоне Восточный города Звенигород Одинцовского округа заработает в отопительном сезоне 2020-2021 годов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В четверг глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в рамках работы «Выездной администрации» посетил ГТУ ТЭЦ, где прошли тестовые работы для проверки готовности объекта к запуску. Установка будет питать центральную часть Звенигорода между улицами Почтовая – Фрунзе, Шнырева, а также микрорайон Восточный.

«Сегодня мы провели тестовые работы на газотурбинной теплоэлектроцентрали в проезде Строителей в Звенигороде. В частности, проверили ее шумовое воздействие. Если говорить проще, то это установка, которая производит одновременно тепло и электричество, и работает на природном газе», – сказал Иванов.

Он отметил, что электрическая мощность новой установки составит 18 мегаватт, а тепловая — 31,5 гигакалорий в час. Это позволит снизить риск возникновения и развития техногенных аварий в этом районе.

«Инфраструктура Звенигорода обновляется. Это очень важный энергетический объект — о его строительстве городские власти говорили как минимум с середины нулевых годов. И вот теперь он готовится к запуску. Мы рассчитываем, что новая газотурбинная ТЭЦ заработает уже в отопительном сезоне 2020-2021», - добавил Иванов.

Новая газотурбинная ТЭЦ не окажет вредного воздействия на экологию.

Также в рамках проекта создания ТЭК будут проведены работы по благоустройству территории, сносу самовольных построек, а также ликвидирована свалка мусора. Это позволит предотвратить дальнейшее загрязнение земель.

После запуска новой установки из эксплуатации будут выведены старые котельные, которые вредят окружающей среде.