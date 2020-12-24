РИАМО - 24 дек. Новая электростанция в микрорайоне Восточный города Звенигород Одинцовского округа заработает в отопительном сезоне 2020-2021 годов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
В четверг глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в рамках работы «Выездной администрации» посетил ГТУ ТЭЦ, где прошли тестовые работы для проверки готовности объекта к запуску. Установка будет питать центральную часть Звенигорода между улицами Почтовая – Фрунзе, Шнырева, а также микрорайон Восточный.
Он отметил, что электрическая мощность новой установки составит 18 мегаватт, а тепловая — 31,5 гигакалорий в час. Это позволит снизить риск возникновения и развития техногенных аварий в этом районе.
«Инфраструктура Звенигорода обновляется. Это очень важный энергетический объект — о его строительстве городские власти говорили как минимум с середины нулевых годов. И вот теперь он готовится к запуску. Мы рассчитываем, что новая газотурбинная ТЭЦ заработает уже в отопительном сезоне 2020-2021», - добавил Иванов.
Новая газотурбинная ТЭЦ не окажет вредного воздействия на экологию.
Также в рамках проекта создания ТЭК будут проведены работы по благоустройству территории, сносу самовольных построек, а также ликвидирована свалка мусора. Это позволит предотвратить дальнейшее загрязнение земель.
После запуска новой установки из эксплуатации будут выведены старые котельные, которые вредят окружающей среде.
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