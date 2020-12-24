РИАМО - 24 дек. С начала 2020 года более 300 представителей агропромышленного комплекса Московской области получили государственную поддержку, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«По линии министерства представлено более 30 видов субсидий в рамках АПК. С начала текущего года поддержку получили уже более 300 сельхозпроизводителей Подмосковья», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, основными направлениями поддержки стали племенное животноводство и повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Также средства выделяются на замену лейкозного скота, растениеводство и элитное семеноводство, страхование, на гранты фермерам, производителям сыра и развитие сырного кластера в регионе.

Подмосковье субсидирует приобретение сельхозтехники и оборудования, развитие сельской кооперации, развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, устойчивое развитие сельских территорий и экспорт продукции АПК.

Главным условием предоставления субсидий является выполнение показателей результативности, заложенных в соглашениях, которые заключаются между Минсельхозпродом и сельхозпроизводителями региона.