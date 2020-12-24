РИАМО - 24 дек. В Звенигороде в четверг состоялось открытие новогоднего фестиваля промыслов и ремесел «Подмосковный умелец», мероприятие проводится уже второй год подряд, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Торжественное мероприятие посетил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Вплоть до 8 января здесь организуют разные тематические площадки, которые примут гостей с 11:00 до 19:00.

«Сегодня в Звенигороде торжественно открылся благотворительный новогодний фестиваль «Подмосковный умелец». Для гостей организаторы подготовили насыщенную культурную программу. Их ждут творческие и гастрономические мастер-классы, День игрушек и День рождественского пирога, выступления музыкальных исполнителей и специальных гостей – ими станут вокалистки народной группы Folkbeat», – сказал Иванов.

Он напомнил, что в прошлом году было большое количество положительных отзывов. Иванов также выразил уверенность в том, что фестиваль станет доброй традицией для Звенигорода. Глава округа пригласил жителей и гостей города принять участие в мероприятии.

В рамках проведения «Подмосковного умельца» будет организован фестиваль уличной музыки «В мажоре», который проходит уже второй год. Концерты состоятся на открытых площадках 5 и 6 января.

В рамках фестиваля также работают фонды и благотворительные организации Одинцовского городского округа и Подмосковья. Они представляют свои социальные проекты и проводят рождественскую распродажу продукции, изготовленной руками подопечных. Среди участников представлены движение «За жизнь», Елизаветинский детский хоспис, «Дом для мамы», проект «Небом живы» и другие.