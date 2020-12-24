РИАМО - 24 дек. В условиях коронавирусной инфекции правительство Московской области продолжает развивать регион, привлекает на территорию новые предприятия, которые позволяют выходить на мировые рынки, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы действуем, привлекаем новые предприятия, они открываются. Приглашаем налоговых резидентов. Многие предприятия выходят на мировые рынки, растет экспорт. Поэтому мы работаем для того, чтобы больше были наши возможности», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что Подмосковье имеет большую площадь, которую необходимо развивать. Губернатор отметил, что важно поддерживать как отдаленные, так и центральные городские округа.

Ранее Воробьев сообщил, что даже в условиях пандемии коронавируса в Подмосковье из 416 запланированных инвестпроектов уже удалось реализовать 315. За девять месяцев в регион был инвестирован 581 миллиард рублей. При этом до конца года ожидается еще более 150 миллиардов рублей инвестиций. Большая часть инвестиционных проектов представляет собой новое строительство с серьезными капитальными вложениями.