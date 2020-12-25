РИАМО - 25 дек. Украшенный к Новому году общественный транспорт, включая электробусы и трамваи, начнет курсировать в Москве уже с пятницы.

«Это тоже традиция, мы ее заложили много лет назад. Конечно, все без исключения пассажиры радуются нашему поезду метро на Кольцевой линии, он уже курсирует. В конце недели мы запускаем большое количество новых ярких праздничных электробусов и трамваев, их будет несколько десятков», — сказал заммэра города, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Новогодние электробусы и трамваи начнут курсировать с пятницы. Их украсят разноцветными лампочками. В таком виде транспорт будет курсировать на территории столицы до 10 января.

Новогодний транспорт столицы успеет перевезти более 1,4 миллиона жителей столицы. Так, электробусы и трамваи за новогодние каникулы перевезут свыше 1,1 миллиона пассажиров, а праздничный поезд метро — более 330 тысяч.

Ранее в Московском метрополитене на Кольцевой линии запустили тематический поезд, посвященный Новому году. Новогодний поезд будет прибывать на каждую станцию линии примерно каждые 30 минут. В будние дни он начинает курсировать со станции Краснопресненская в 6:47, ездит новогодний поезд до 21 часа. В выходные дни радовать пассажиров поезд будет с 8:30 до 19:27.​