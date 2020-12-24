РИАМО - 24 дек. Правительство Московской области реализует программу по поддержке удаленных округов региона, это позволит развивать их в экономическом плане, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас существует специальный акцент на территориях, которые находятся на удалении. Потому что там транспортная доступность другая, времени на поиск работы требуется больше. У нас существует специальная программа по таким округам как Озеры, Серебряные Пруды, которые ставят перед собой цель создать новые рабочие места», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что такие транспортные проекты, как ЦКАД, делают данные удаленные территории более доступными.

В свою очередь, это позволяет развивать налоговый и экономический потенциал этих округов, подчеркнул губернатор.

Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковью удалось объединиться в единую систему.

«Я считаю, что мы объединили Подмосковье. Это больше не то лоскутное одеяло, где каждый жил своей жизнью. Это единый организм, единая система, которая развивается и во многих направлениях является лидером», — заключил губернатор.