РИАМО - 24 дек. Стокилометровый участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-4) планируют сдать в Подмосковье в эксплуатацию до конца года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году мы практически сдаем весь ЦКАД. Пока сдано 106 километров, в конце года должны сдать еще добрую сотню. Это тоже новый виток развития нашей территории», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, открытие этого участка дороги поможет разгрузить множество трасс, включая МКАД.

Строительные работы на четвертом пусковом комплексе ЦКАД идут без перерыва, сейчас готовность объекта составляет 95%.

Трасса соединит дороги М-7 «Волга» и М-4 «Дон». ЦКАД-4 будет дорогой с четырьмя полосами движения — по две в каждом направлении.

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