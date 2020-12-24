РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 дек. В четверг совет депутатов городского округа Фрязино утвердил на пост главы округа Дмитрия Воробьева, сообщается на официальной странице нового главы в соцсети Instagram.

«Благодарю совет депутатов городского округа Фрязино за оказанное доверие и поддержку моей кандидатуры на пост главы. У нас одна цель — сделать муниципалитет лучше, создать максимально благоприятные условия для жизни, труда и отдыха жителей. Чувствую большую ответственность и в то же время готовность приступить к выполнению важных задач. В первую очередь, необходимо решить многолетние проблемы, волнующие жителей», — написал Воробьев.

Он отметил, что рассчитывает на командную и слаженную работу администрации, совета депутатов и жителей при поддержке со стороны правительства Московской области и губернатора Андрея Воробьева.