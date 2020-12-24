РИАМО - 24 дек. Цифровизация позволяет использовать большие данные и перестраивать работу чиновников, благодаря чему улучшается качество жизни граждан, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Цифровизация нам даст большие данные, которые позволят исключить математические ошибки. Каждый понедельник мы начинаем в Центре управления регионом, чтобы разобрать жалобы и предложения людей, <...> чтобы перестроить систему работы чиновников», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что чиновники нужны, чтобы обеспечить гражданам качество жизни, в этом помогают точные цифры.

«Мы знаем, сколько автобусов вышло на линии, кто из них задерживается. Какая запись к врачу», - добавил Воробьев.

Однако чиновники продолжат общаться с людьми, чтобы узнавать о приоритетах, в том числе через «Добродел». В 2018 году на портал «Добродел» поступало 3,5 миллиона жалоб, сейчас жалоб гораздо меньше, хотя число пользователей в разы больше.

«Стратегическое развитие тоже имеет особое значение. Но это две стороны одной медали»», - заключил Воробьев.