РИАМО - 24 дек. Станция второго Московского центрального диаметра (МЦД) откроется в Подольске до конца года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пригородное сообщение каждый год растет. Во всем мире общественный транспорт это то, что делает тебя солидным и позволяет комфортно жить. <...> В конце месяца откроем в Подольске станцию», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Реконструкция станции Подольск МЦД-2 завершена на 99%. Строительно-монтажные работы полностью завершены, идет внутренняя отделка.

На станции появятся новый вестибюль с эскалаторами и лифтами.

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