РИАМО - 24 дек. В каждом городе Подмосковья есть благоустроенные места для прогулок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Самое востребованное для человека - это общественные пространства. Парки, скверы, лесные массивы мы приводим в порядок. <...> Каждый город имеет свои комфортные места для прогулок», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что ежегодно около 25 парков и общественных пространств приводят в порядок.

«Мы программу благоустройства поставили на одно из ключевых мест. Мы, наверное, единственный регион, где есть министерство благоустройства. <...> Подмосковье - чистый край. Люди любят жить и гулять в комфорте. Наша задача - это обеспечить», - заключил Воробьев.

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