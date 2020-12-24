РИАМО - 24 дек. Темп выдачи ключей от жилья обманутым дольщикам сохранят в Московской области и в дальнейшем, ежегодно в регионе выдают около 19 тысяч ключей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Этот вопрос стоит на жестком контроле и у меня, и у президента (России Владимира Путина – ред.). Я докладывал президенту и получил жесткое указание <...> закрыть вопрос с дольщиками в 2023 году», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что изначально в регионе было 107,5 тысяч обманутых дольщиков, сейчас не выдано порядка 40 тысяч ключей. Каждый год в регионе выдают около 19 тысяч ключей.

«Этим темпом будем идти дальше. <...> Я персонально этой темой занимаюсь, если я скажу, что каждый день, то не совру. Потому важно, чтобы были достройка (домов – ред.), школы, детские сады», - заключил Воробьев.

С начала 2020 года обманутые дольщики Подмосковья получили 17,5 тысячи ключей, до конца года планируется выдать еще 2 тысячи.