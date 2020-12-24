РИАМО - 24 дек. Тариф на проезд по Московским центральным диаметрам в 2021 году составит 50 рублей, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году мы на МЦД установили тариф 50 рублей, <...> в следующем году он будет 50, что в три раза дешевле, чем тарифы предыдущих периодов в старых электричках», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что МЦД — это очень знаковый проект для всего региона.

«С первого дня его сопровождает президент (Владимир Путин - ред.). В 2021-м году и до 2024 года он (проект МЦД - ред.) будет развиваться», — заключил губернатор.

Ранее Воробьев сообщил, что в этом году было открыто шесть станций МЦД, а уже в 2021 году начнется открытие станций третьего диаметра, который пройдет через Зеленоград, Химки, Люберцы и Раменское.