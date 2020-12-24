РИАМО - 24 дек. Подмосковье и Москва находятся в хороших партнерских отношениях, у двух регионов есть много совместных проектов, в которых они получают взаимную поддержку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы развиваем нашу территорию с учетом мнения жителей, особенностей. У нас не только с Сергеем Семеновичем (Собяниным, мэром Москвы - ред.), но и со всей командой глубокое взаимопонимание», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, это определяющий фактор для реализуемых проектов по воде, развязкам, здравоохранению.

Воробьев пояснил, почему не стоит объединять Москву и Подмосковье>>