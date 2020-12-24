РИАМО - 24 дек. В январе будут проводиться новые тесты единой транспортной карты Московского региона, в 2021 году месяц за месяцем будет внедрение, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«На некоторых маршрутах апробация уже началась, в январе будут новые тесты, в 2021 году месяц за месяцем будет внедрение, чтобы можно было пользоваться одной картой в Московском регионе», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».
Он отметил, что существует огромный запрос от жителей.
«Со следующего года эта система станет все более заметной и удобной», - заключил Воробьев.
Новые тесты единой транспортной карты Московского региона проведут в январе>>
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