РИАМО - 24 дек. Программирование пользуется особой популярностью у подмосковной молодежи, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня очень много молодежи занимается программированием, IT. Очень востребованная специальность. Мы в колледжах делаем акцент на том, чтобы специалисты были наши собственные», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

В ходе эфира к губернатору обратился мальчик из многодетной семьи, проживающей в Серебряных Прудах, и попросил подарить компьютер.

«Мы стараемся каждый год совершать чудеса. Семье из восьми человек, думаю, Дед Мороз услышал и поможет», — заключил Воробьев.