РИАМО - 24 дек. В Подмосковье по итогам года введут в эксплуатацию 39 общеобразовательных школ, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году мы сдадим 39 школ, но контингент растет, и мы должны строить, не переставая», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что для этого нужны средства, при этом власти региона сделают все возможное, чтобы и дальше вести строительство заданными темпами.

Ранее министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар сообщил, что скорость интернета увеличили в 1,5 тысячи школ Московской области в 2020 году.