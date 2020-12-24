РИАМО - 24 дек. В 2023 году в Подмосковье появится два современных мусоросжигательных завода, все мусорные полигоны на сегодняшний день в регионе закрыты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С 2023 года мы увидим первые два мусоросжигательных завода, которые обеспечат нулевое захоронение. Сейчас они строятся, это первые заводы современного типа. Там тоже много вопросов. И мы максимально разъясняем все нюансы технологической работы», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что все мусорные полигоны в регионе уже закрыты. Все площадки будут рекультивированы.

«Мы, как и обещали, закрыли все свалки. Мы рекультивируем все эти полигоны – 10 уже сделали, семь в работе. Еще порядка 11 проектируется. «Ядрово» начинает проектироваться в 2021 году. Мы очень активно ведем эту работу, обязательно все без исключения полигоны будут рекультивированы», - добавил губернатор.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе закрыли все городские свалки. Последним прекратил работу мусорный полигон «Лесная» в Серпухове.