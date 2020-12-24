РИАМО - 24 дек. Бывший глава Клинского муниципального района Подмосковья (сейчас - городской округ - ред.) Александр Постригань признан виновным в совершении нескольких должностных и коррупционных преступлений, суд приговорил его к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 116 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Постригань признан виновным в совершении должностных преступлений при вводе недостроенных многоквартирных домов в эксплуатацию, а также в получении взятки от руководителя коммерческой организации», — отмечается в материале.

Следствие выяснило, что с 2012 по 2013 годы экс-глава района знал о невыполнении работах на объектах капитального строительства в полном объеме и несоответствии домов проектной документации. Он превысил свои полномочия и дал разрешения на ввод шести многоквартирных домов. Это повлекло нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Также с 2010 по 2011 годы Постригань получил от одного из застройщиков 12 домов строительные материалы в качестве взятки, потом ему оказали имущественные услуги на сумму более 20 миллионов рублей.

Свою вину в совершении преступлений Постригань признал. Также ведется расследование еще одного уголовного дела в отношении экс-главы и его сообщников, они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, присвоении и растрате, легализации имущества.

Постригань с помощью родственников получил в собственность ряд муниципальных объектов, среди которых нежилые здания, коммерческое помещение и земельные участки. Ущерб муниципалитета составил не менее 50 миллионов рублей.

Следствие приняло мер по возмещению ущерба государству. Наложен арест на множество объектов недвижимости экс-главы, среди которых квартиры, земельные участки, здания, сооружения и даже гостиница в Испании. По иску Генеральной прокуратуры РФ принято решение, что все имущество Постриганя и аффилированных ему лиц отойдет государству. Стоимость имущества составляет 10 миллиардов рублей.