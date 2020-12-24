РИАМО - 24 дек. Специалисты Роскачества нашли сорбиновую кислоту и антибиотики в образцах осетровой икры, сообщает kp.ru.

Эксперты ведомства провели исследование совместно с Россельхознадзором.

«Для этого они приобрели икру осетровых рыб 16 торговых марок. Из них 14 было от российских производителей, одна от белорусской компании и одна армянской», — отмечается в материале.

Образцы проверяли в двух лабораториях на качество, безопасность, фальсификацию, наличие красителей и консервантов.

В 15 из 16 образцов нашли повышенный уровень антибиотиков и краситель «бриллиантовый зеленый», его наличие противоречит межгосударственным стандартам.

Кроме того, дрожжи и превышение общей микробной обсемененности выявили в трех марках. Еще в пяти образцах на упаковке была заявлена икра одной рыбы, а в банке была другая. В пяти образцах зарегистрировали запрещенный в России консервант тетраборат натрия, сорбиновую и бензойную кислоты.​