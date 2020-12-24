РИАМО - 24 дек. В ближайшие три года в столице планируется благоустроить 121 километр набережных, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в последнее время они становятся популярным местом для занятий спортом.

«В последние годы мы уделяем большое внимание берегам Москвы-реки. Благоустроили Москворецкую, Лужнецкую, Пресненскую, набережную Марка Шагала на ЗИЛе. Работаем над Шелепихинской, Нагатинской, Бережковской, набережной Филевской поймы и другими», — написал Собянин в своем личном блоге.

Ранее был утвержден проект по благоустройству Карамышевской набережной. В рамках проекта реконструируют два причала, а также построят вертолетную площадку для доставки пациентов в ГКБ имени Ворохобова.