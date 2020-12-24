РИАМО - 24 дек. Серьезную поддержку в период пандемии коронавируса Подмосковью оказали федеральные власти, при этом областная команда показала себя достойно, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я благодарен команде. Оценивают нас жители. Мы старались и стараемся каждый день», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что с первых дней была серьезная поддержка президента (Владимира Путина - ред.) и федеральных властей.

«Мы никогда так плотно не общались с федеральной властью и правительством», — отметил губернатор.

Ранее Воробьев сообщил, что пандемия коронавируса в этом году повлияла на жизнь каждого человека, а первый удар приняла именно Московская область.

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Текстовая трансляция

24 ДЕКАБРЯ

- Главным событием уходящего года губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал пандемию коронавирусной инфекции, а главными героями — врачей. Отвечая на вопрос о человеке, который поразил губернатора в этом году больше всего, он вспомнил киноактера Дмитрия Харатьяна, несмотря на свой возраст, вместе с волонтерами помогавшему старшему поколению в пандемию.

- Дистанционное образование не сказалось на успеваемости школьников, более того, по некоторым процессам качество обучения растет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Москвы также отметил, что единственная сложность дистанционки заключается в психологической нагрузке.

- Сложная ситуация с коронавирусом в столице сохраняется, пандемия продолжает наступать, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Побиты два негативных рекорда по количеству вновь выявленных заболевших - заболели 8 тысяч, и более 2 тысяч человек госпитализированы за последние сутки.

- В Московской области, несмотря на пандемию коронавируса, сохранили около 90% плановой медицинской помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В регионе планируют продолжать развитие скорой помощи, поликлиник и телемедицины.

- В Подмосковье продолжают поступать партии вакцин от коронавирусной инфекции, региону необходимо привить около 4,5 миллионов человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Самый сложный день для Подмосковья в период пандемии коронавируса был в мае, когда в регионе осталось 123 свободные койки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Пандемия коронавируса повлияла на жизнь каждого человека, а первый удар приняла именно Московская область, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Дальше ситуация показала, что эпидемия пришла в каждую страну и кардинально изменила жизнь каждого человека. Все надеялись, что нас это не коснется, но коснулось всех. Также, как и сейчас есть те, кто верит, что он никогда не заболеет», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

- Более 19 тыс коек для больных Covid‑19 подготовлено в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. При этом постоянно занято из них около 12 тысяч.

- Самое важное о короновирусе за день в карточках

- Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что мутация уже выявлена в Австралии, Дании, Италии, Нидерландах, ЮАР и ряде других стран. По словам дипломата, это значит, что у штамма есть адаптируемость к измененным условиям.

- Жителям Москвы удалось сплотиться на время эпидемии, считает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Москве удалось объединиться, москвичам удалось сплотиться. Органы исполнительной власти делали и делают все возможное и необходимое для того, чтобы защитить москвичей от пандемии», — сказал Шапошников.

- Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников назвал вакцинацию самой важной мерой в борьбе с Covid‑19. По его словам, сам он также намерен пройти процедуру вакцинации.

- Пункты вакцинации от Covid‑19 в Москве будут работать в новогодние праздники.

«Чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку, с понедельника, 28 декабря мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города», - написал Собянин в личном блоге.

- С 28 декабря в столице открывают запись на вакцинацию для новых категорий жителей города. В их число вошли работники сферы ЖКХ, общественного питания, органов правопорядка.

- Обращаемость за наркологической помощью упала в России из‑за пандемии.

«Обращаемость за наркологической помощью несколько упала. Мы это соотносим с тем, что часть наших больных находятся на самоизоляции под контролем семьи. Именно наши больные, которые знают, что у них проблемы, стали меньше употреблять алкоголь», — психиатр-нарколог минздрава РФ и депздрава Москвы Евгений Брюн.

- В Подмосковье за сутки 1301 пациент вылечился после Covid‑19. Всего выздоровели и выписались после курса лечения 102 563 человека.

- Более 19% россиян считают, что алкоголь делает организм уязвимым для Covid‑19. 25,4% опрошенных считают, что употребление алкоголя может затруднить диагностику и выявление инфекции. Только 9% граждан считают, что алкоголь никак не навредит во время пандемии коронавируса,

- Столичный «Главклуб» опечатали за несоблюдение антиковидных мер на концерте «Кровостока». В отношении клуба составили административный протокол.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве более 500 коронавирусных больных находятся на ИВЛ. За последние сутки число выписанныих пациентов превысило число госпитализаций.

- За сутки в России зарегистрировали 29 935 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 538 больных. В Москве - 8 203.

- Назван источник второй волны пандемии коронавируса в России. Теперь для распространения коронавирусной инфекции в России теперь не нужны новые завозы патогена.

- Депутат Госудумы РФ предложил ограничить авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма коронавирусной инфекции.

- В Москве выздоровели еще 5508 пациентов с коронавируснуй инфекцией. Общее число вылечившихся составило 588 280 челвоек.

- Во время новогодних праздников жители столицы смогут обратиться на горячую линию по коронавирусу. Звонки будут приниматься ежедневно с 08:00 до 21:00.

- В столице за прошедшие сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в городе умерли 10 689 человек.