РИАМО - 24 дек. В Подмосковье 31 декабря в текущем году будет выходным днем, нюансы такого решения позже объяснят юристы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Юристы объяснят нюансы выходного дня. Дело в том, что государственные выходные дни принимаются федеральным законом. А мы своим приняли решение, которое позволит тем, кто готовится к Новому году, находиться дома», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Воробьев подписал соответствующее распоряжение, согласно которому работодателям региона рекомендовано установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы.

Ранее президент России Владимир Путин призвал власти субъектов РФ сделать последний день года выходным. Глава государства отметил, что в такие короткие сроки нельзя сделать 31 декабря выходным на федеральном уровне, но главы регионов могут установить этот день нерабочим.