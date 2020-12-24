РИАМО - 24 дек. В Московской области для больных коронавирусной инфекцией подготовлено более 19 тысяч коек, постоянно занято из них около 12 тысяч, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я лишь дам очередное подтверждение, что Минздрав, врачи работают в экстремально сложном режиме по причине того, что развернуто почти 19,6 тысяч коек и 12 тысяч занято. Поэтому койки мы приготовили, кислород, питание, медикаменты. Самое главное – это врачи», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

В Подмосковье продолжается вакцинация от Covid-19. По состоянию на начало недели прививку от коронавируса сделали порядка 10 тысяч граждан.

В 2021 году на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Московской области выделили 26 миллиардов рублей.

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Текстовая трансляция

24 ДЕКАБРЯ

- Главным событием уходящего года губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал пандемию коронавирусной инфекции, а главными героями — врачей. Отвечая на вопрос о человеке, который поразил губернатора в этом году больше всего, он вспомнил киноактера Дмитрия Харатьяна, несмотря на свой возраст, вместе с волонтерами помогавшему старшему поколению в пандемию.

- Дистанционное образование не сказалось на успеваемости школьников, более того, по некоторым процессам качество обучения растет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Москвы также отметил, что единственная сложность дистанционки заключается в психологической нагрузке.

- Сложная ситуация с коронавирусом в столице сохраняется, пандемия продолжает наступать, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Побиты два негативных рекорда по количеству вновь выявленных заболевших - заболели 8 тысяч, и более 2 тысяч человек госпитализированы за последние сутки.

- В Московской области, несмотря на пандемию коронавируса, сохранили около 90% плановой медицинской помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В регионе планируют продолжать развитие скорой помощи, поликлиник и телемедицины.

- В Подмосковье продолжают поступать партии вакцин от коронавирусной инфекции, региону необходимо привить около 4,5 миллионов человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Самый сложный день для Подмосковья в период пандемии коронавируса был в мае, когда в регионе осталось 123 свободные койки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Пандемия коронавируса повлияла на жизнь каждого человека, а первый удар приняла именно Московская область, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Дальше ситуация показала, что эпидемия пришла в каждую страну и кардинально изменила жизнь каждого человека. Все надеялись, что нас это не коснется, но коснулось всех. Также, как и сейчас есть те, кто верит, что он никогда не заболеет», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

- Более 19 тыс коек для больных Covid‑19 подготовлено в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. При этом постоянно занято из них около 12 тысяч.

- Самое важное о короновирусе за день в карточках

- Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что мутация уже выявлена в Австралии, Дании, Италии, Нидерландах, ЮАР и ряде других стран. По словам дипломата, это значит, что у штамма есть адаптируемость к измененным условиям.

- Жителям Москвы удалось сплотиться на время эпидемии, считает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Москве удалось объединиться, москвичам удалось сплотиться. Органы исполнительной власти делали и делают все возможное и необходимое для того, чтобы защитить москвичей от пандемии», — сказал Шапошников.

- Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников назвал вакцинацию самой важной мерой в борьбе с Covid‑19. По его словам, сам он также намерен пройти процедуру вакцинации.

- Пункты вакцинации от Covid‑19 в Москве будут работать в новогодние праздники.

«Чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку, с понедельника, 28 декабря мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города», - написал Собянин в личном блоге.

- С 28 декабря в столице открывают запись на вакцинацию для новых категорий жителей города. В их число вошли работники сферы ЖКХ, общественного питания, органов правопорядка.

- Обращаемость за наркологической помощью упала в России из‑за пандемии.

«Обращаемость за наркологической помощью несколько упала. Мы это соотносим с тем, что часть наших больных находятся на самоизоляции под контролем семьи. Именно наши больные, которые знают, что у них проблемы, стали меньше употреблять алкоголь», — психиатр-нарколог минздрава РФ и депздрава Москвы Евгений Брюн.

- В Подмосковье за сутки 1301 пациент вылечился после Covid‑19. Всего выздоровели и выписались после курса лечения 102 563 человека.

- Более 19% россиян считают, что алкоголь делает организм уязвимым для Covid‑19. 25,4% опрошенных считают, что употребление алкоголя может затруднить диагностику и выявление инфекции. Только 9% граждан считают, что алкоголь никак не навредит во время пандемии коронавируса,

- Столичный «Главклуб» опечатали за несоблюдение антиковидных мер на концерте «Кровостока». В отношении клуба составили административный протокол.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве более 500 коронавирусных больных находятся на ИВЛ. За последние сутки число выписанныих пациентов превысило число госпитализаций.

- За сутки в России зарегистрировали 29 935 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 538 больных. В Москве - 8 203.

- Назван источник второй волны пандемии коронавируса в России. Теперь для распространения коронавирусной инфекции в России теперь не нужны новые завозы патогена.

- Депутат Госудумы РФ предложил ограничить авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма коронавирусной инфекции.

- В Москве выздоровели еще 5508 пациентов с коронавируснуй инфекцией. Общее число вылечившихся составило 588 280 челвоек.

- Во время новогодних праздников жители столицы смогут обратиться на горячую линию по коронавирусу. Звонки будут приниматься ежедневно с 08:00 до 21:00.

- В столице за прошедшие сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в городе умерли 10 689 человек.