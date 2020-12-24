РИАМО - 24 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что 2021 год будет лучше текущего года, так как все сферы жизни должны вернуться в привычное русло.
«Конечно, этот год был очень сложным, но все равно есть уверенность, есть надежда, что следующий обязательно будет лучше. Все нормализуется и мы вернемся к нормальной жизни», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».
Губернатор также добавил, что пандемия Covid-19 кардинально изменила образ жизни каждой семьи и каждого человека.
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