РИАМО - 24 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что 2021 год будет лучше текущего года, так как все сферы жизни должны вернуться в привычное русло.

«Конечно, этот год был очень сложным, но все равно есть уверенность, есть надежда, что следующий обязательно будет лучше. Все нормализуется и мы вернемся к нормальной жизни», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор также добавил, что пандемия Covid-19 кардинально изменила образ жизни каждой семьи и каждого человека.