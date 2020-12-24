РИАМО - 24 дек. На заседании коллегии Главархива Московской области подвели итоги работы государственных и муниципальных архивов Московской области по проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Указом президента РФ нынешний год стал Годом памяти и славы. В ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря 2020 года президент Владимир Путин назвал одним из основных событий уходящего года юбилей Победы.

«Главное архивное управление Московской области, государственные и муниципальные архивы Московской области приняли самое активное участие в проведении мероприятий, посвященных этой дате, в том числе пяти федеральных проектов», — говорится в сообщении.

Речь идет о проекте «Без срока давности». Он посвящен теме геноцида против мирного населения в годы Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях страны. Проект создали для распространения достоверной исторической информации о преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях среди молодежи России.

На деньги федерального бюджета в рамках проекта подготовили и издали сборник документов по данной теме, в который вошли 450 документов. К нему составлены археографическое предисловие и комментарии к отдельным событиям и личностям, упомянутым в документах.

Также в него вошли приложение «Список жителей оккупированных районов Московской области, угнанных на принудительные работы в Германию», список сокращенных слов, указатель, включивший 432 населенных пункта, в которых немецко-фашистскими оккупантами были совершены преступления против мирных жителей.

На основании документов подготовили и выставку. Она открылась 13 сентября, в Международный день памяти жертв нацизма и день рождения Зои Космодемьянской в Музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, посвященном контрнаступлению советских войск в битве под Москвой.

3 ноября выставку показали в Московском государственном институте международных отношений. Сейчас ее передали в Московский государственный областной университет. Создана виртуальная версия выставки и вместе с аудиогидом размещена на портале «Архивы Московской области».

Также был представлен Федеральный интернет-проект «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годах». Центральный государственный архив Московской области отобрал и направил для публикации на проекте 11 документов из состава фондов личного происхождения.

Еще подготовлен проект «Памяти героев», инициированный Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию». В регионе также приставили интернет-проект «Книга памяти блокадного Ленинграда» и множество других.

Работники государственных архивов Московской области приняли участие в XIV научно-практической конференции «Актуальные вопросы истории Московского края», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, международной конференции «Русское зарубежье: забытые герои и неизвестные страницы Сопротивления Второй мировой войны».

В 2021 году будет продолжена работа по реализации тех мероприятий, которые невозможно было провести в текущем году в связи с пандемией. Организована реализация областного проекта на базе проекта «Коломна помнит».

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