РИАМО - 24 дек. С начала года в новой Москве ввели в эксплуатацию 1,7 миллиона квадратных метров жилья, всего с июля 2012 года в округе построили около 15 миллионов квадратных метров жилья, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города.

«С начала года в новой Москве введено 1,7 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 400 тысяч квадратных метров индивидуального», – сказал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он добавил, что подобные показатели объясняются высоким спросом на жилье в Троицком и Новомосковском округах, которое имеет привлекательную цену. Кроме того, здесь можно выбрать жилье от индивидуальных домов до квартир всех классов в многоэтажных комплексах.

В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию новых жилых объектов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что вместе с жильем здесь возводятся объекты социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры. Так, задача Строительного комплекса состоит исключительно в комплексном развитии новых территорий.