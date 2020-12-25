РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Люберецкая Госавтоинспекция посоветовала участникам дорожного движения быть осторожнее из-за ухудшения погодных условий в пятницу, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ведомства.

По данным гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области на территории Подмосковья с пятницы ожидается ухудшение погодных условий - обильное выпадение снега.

«В связи с возможным осложнением дорожной ситуации из-за осложненных метеорологичесих условий отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» рекомендует всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением машины», - говорится в сообщении.

Особую осторожность следует проявлять при проезде эстакад, мостов и путепроводов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и во дворовых территориях.

«Сложные погодные условия требуют повышенной осторожности и от пешеходов. Им следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, так как на такой дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. Пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге, используя световозвращающие элементы», - отмечается в материале.

С учетом неблагоприятного прогноза погоды личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи водителям и обеспечение беспрепятственного проезда специальной техники дорожных служб при очистке и обработке асфальтобетонного покрытия.

Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на подмосковных дорогах, придут на помощь сотрудники ГИБДД. В таких случаях нужно звонить в Центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(495)688-81-71, а также на единый номер: 112.​