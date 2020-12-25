РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. В подмосковных Люберцах в пятницу пройдет прямая трансляция новогоднего представления «А у нас Новый год! Елка в гости зовет!», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«25 и 26 декабря малаховская библиотека имени Телешова приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В пятницу в 16:00 состоится прямая трансляция новогоднего представления «А у нас Новый год! Елка в гости зовет!», - говорится в сообщении.

26 декабря в 14:00 жителей Люберец ждет познавательная передача, посвященная английскому писателю Редьярду Киплингу.

Присоединиться к мероприятиям можно по ссылке: https://www.instagram.com/malahovskaya.biblioteka.