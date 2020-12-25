РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 дек. Жители подмосковного Красногорска льготных категорий смогут получить правовую помощь в пятницу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Администрация городского округа Красногорск проводит прием граждан по оказанию бесплатной правовой помощи в пятницу с 14:00 до 17:00», - говорится в сообщении.

Прием пройдет в 103 кабинете на первом этаже здания администрации городского округа Красногорск по адресу: улица Ленина, дом №4.

Подробно узнать, кто имеет право на бесплатную правовую помощь, можно на сайте администрации муниципалитета.