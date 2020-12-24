РИАМО - 24 дек. При покупке сельди, прежде всего, надо обращать внимание на условия хранения и, конечно, знать, для какого блюда она нужна, сообщил исполнительный директор «Рыбной ассоциации» Александр Фомин.

«Для селедки под шубой вряд ли нужны какие-то соусы и добавки, вам нужна просто соленая классическая селедка. В той сельди, которая кусочками продается в банках, бывает еще и масло, но это не так страшно. Но если в рыбе в качестве добавок сорбиновая или бензойная кислота, она точно не нужна», – сказал Фомин в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что сегодня многие предпочитают слабосоленую селедку, которая меньше хранится и быстрее портится. Чтобы этого не происходило, в нее как раз и добавляют консерванты. При покупке цельной сельди нужно следить, чтобы рыбина была упругой и крепкой.

В большинстве случаев можно купить цельную рыбу, самостоятельно ее разделать.

«Если вакуумная упаковка, то хранится, соответственно, дольше. Если селедка в банке просто закрыта крышкой, то ее можно есть не более месяца с даты изготовления», - добавил Фомин.​