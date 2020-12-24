РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В школе микрорайона Климовск Подольска стартовал конкурс новогодних инсталляций среди учащихся, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В климовской школе №1 проходит конкурс новогодних инсталляций. Инсталляции — это не просто вид декора, а своего рода волшебные истории, придуманные учениками 9-11-х классов», - говорится в сообщении.

Ребята помладше участвуют в конкурсе «Новогодних елок хоровод» на лучшее украшение елок, растущих на территории школы.