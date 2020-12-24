РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В городском округе Люберцы завершилась прививочная кампания против гриппа, вакцинацию прошли порядка 60% жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Завершилась прививочная кампания против гриппа. В 2020 году прививку сделали почти 241 тысяча жителей округа, из них 184 732 взрослых и 56 225 детей, что составило 60% от численности населения муниципалитета», - говорится в сообщении.

В 2019 году вакцинацию от гриппа прошли 45% жителей городского округа, что на 85 тысяч человек меньше, чем в 2020 году.

В декабре в поликлиниках Люберецкой областной больницы стартовала прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции.

«Пройти вакцинацию от Covid-19 может любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет после осмотра врача-терапевта при отсутствии противопоказаний: наличие иммуноглобулинов класса G, ОРВИ, острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания», - заключается в материале.