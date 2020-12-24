РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Люберецкие спортсмены стали победителями и призерами открытого первенства по ушу-саньда, они завоевали восемь медалей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Команда из восьми спортсменов в составе участников клуба единоборств «Кобра» и учащихся Кадетской школы Люберец завоевали две золотые, пять серебряных и одну бронзовую медали на открытом первенстве по ушу-саньда. Впереди у люберецких сандаистов – участие в чемпионате и первенстве Московской области, которые пройдут в январе 2021 года», - говорится в сообщении.

В соревнованиях поучаствовали порядка 150 спортсменов из Московской области.