РИАМО - 24 дек. После обращения одного из родителей юного спортсмена в управление Роспотребнадзора по Москве о нарушении в клубе спортивной гимнастики «Рассвет» мер против коронавируса работу заведения проверили, а после этого его работу приостановили на 20 суток, сообщается на сайте ведомства.

«В клубе отсутствуют дезинфицирующие средства и кожные антисептики вирулицидного действия, зарегистрированные в установленном порядке, не выделено отдельное помещение для хранения дезинфицирующих средств и приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств», - говорится в сообщении.

Учет дезинфекции помещений и контактных поверхностей также не велся. При входе посетителям не измеряли температуру.

Не было также рециркуляторов закрытого типа для обеззараживания воздуха в помещениях с постоянным нахождением людей, запаса средств индивидуальной защиты нет.

Кроме того, тренеры работали без масок и перчаток.

«Составлен протокол об административном правонарушении <...> Суд <...> признал ИП Иванова А.В. виновным в совершении административного правонарушения и вынес решение об административном приостановлении деятельности», - говорится в сообщении.

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Текстовая трансляция

24 ДЕКАБРЯ

- Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что мутация уже выявлена в Австралии, Дании, Италии, Нидерландах, ЮАР и ряде других стран. По словам дипломата, это значит, что у штамма есть адаптируемость к измененным условиям.

- Жителям Москвы удалось сплотиться на время эпидемии, считает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Москве удалось объединиться, москвичам удалось сплотиться. Органы исполнительной власти делали и делают все возможное и необходимое для того, чтобы защитить москвичей от пандемии», — сказал Шапошников.

- Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников назвал вакцинацию самой важной мерой в борьбе с Covid‑19. По его словам, сам он также намерен пройти процедуру вакцинации.

- Пункты вакцинации от Covid‑19 в Москве будут работать в новогодние праздники.

«Чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку, с понедельника, 28 декабря мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города», - написал Собянин в личном блоге.

- С 28 декабря в столице открывают запись на вакцинацию для новых категорий жителей города. В их число вошли работники сферы ЖКХ, общественного питания, органов правопорядка.

- Обращаемость за наркологической помощью упала в России из‑за пандемии.

«Обращаемость за наркологической помощью несколько упала. Мы это соотносим с тем, что часть наших больных находятся на самоизоляции под контролем семьи. Именно наши больные, которые знают, что у них проблемы, стали меньше употреблять алкоголь», — психиатр-нарколог минздрава РФ и депздрава Москвы Евгений Брюн.

- В Подмосковье за сутки 1301 пациент вылечился после Covid‑19. Всего выздоровели и выписались после курса лечения 102 563 человека.

- Более 19% россиян считают, что алкоголь делает организм уязвимым для Covid‑19. 25,4% опрошенных считают, что употребление алкоголя может затруднить диагностику и выявление инфекции. Только 9% граждан считают, что алкоголь никак не навредит во время пандемии коронавируса,

- Столичный «Главклуб» опечатали за несоблюдение антиковидных мер на концерте «Кровостока». В отношении клуба составили административный протокол.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве более 500 коронавирусных больных находятся на ИВЛ. За последние сутки число выписанныих пациентов превысило число госпитализаций.

- За сутки в России зарегистрировали 29 935 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 538 больных. В Москве - 8 203.

- Назван источник второй волны пандемии коронавируса в России. Теперь для распространения коронавирусной инфекции в России теперь не нужны новые завозы патогена.

- Депутат Госудумы РФ предложил ограничить авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма коронавирусной инфекции.

- В Москве выздоровели еще 5508 пациентов с коронавируснуй инфекцией. Общее число вылечившихся составило 588 280 челвоек.

- Во время новогодних праздников жители столицы смогут обратиться на горячую линию по коронавирусу. Звонки будут приниматься ежедневно с 08:00 до 21:00.

- В столице за прошедшие сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в городе умерли 10 689 человек.