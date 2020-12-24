РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 дек. В городском округе Мытищи заместитель министра здравоохранения Московской области Нина Свешникова вручила 45 врачам награды федерального уровня, сообщается на сайте администрации горокруга.

В четверг в Мытищинской городской клинической больнице состоялось торжественное вручение федеральных наград медицинским работникам Московской области. В числе награжденных 45 врачей, медицинских сестер, фельдшеров, водителей скорой помощи. Награды вручала заместитель министра здравоохранения Московской области Нина Свешникова.

«Для меня большая честь сегодня присутствовать здесь и вручать государственные награды. 2020-й выдался непростым. На передовую вышли сотрудники медицинских учреждений. Искреннее восхищение вызывают энтузиазм, профессионализм, самоотдача врачей, среднего медицинского персонала, фельдшеров, водителей машин скорой медицинской помощи. Спасая других, вы рискуете собственным здоровьем, редко видите семьи», - сказала Свешникова.

Почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено главному врачу Мытищинской городской клинической больницы и главному врачу ГБУЗ региона «Московская областная больница имени профессора Розанова» Владимиру Мануйлову. Орден Пирогова вручили 25 медицинским работникам. Медалью Луки Крымского наградили 18 медработников. От имени главы горокруга медицинских сотрудников с высокими наградами поздравила заместитель главы округа Елена Стукалова.