РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 дек. Победителей конкурса литературных произведений «Зодчий» наградили в городском округе Мытищи, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В четверг в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина состоялось торжественное мероприятие. Были подведены итоги сразу двух конкурсов – на соискание стипендии главы городского округа Мытищи выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым талантливым авторам и литературно-просветительской премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий».

«Конкурс на присуждение премии «Зодчий» у нас проходит уже 25-й раз. У нас открывается множество различных талантливых авторов, мы прославляем наши Мытищи, Дмитрия Кедрина, нашу родную страну. И с каждым годом заявок становиться больше. Есть хороший выбор, публикуются наши жители, мытищинцы. Также к нам присоединяются жители из других регионов», - сказала исполняющий обязанности начальника управления культуры Елена Романова.

В номинации «Молодые талантливые авторы городского округа Мытищи» лауреатами стали Илья Василевский, директор ЦКД «Марфино», Анастасия Мартынова, директор МАУК «БИЦ», Константин Радьков, режиссер МДК «Яуза», и Сергей Омшенецкий, артист-кукловод театра кукол «Огниво».

Победу в номинации «Достижения в области поэзии, прозы и распространения творческого наследия Дмитрия Кедрина» присудили Валентину Ткаченко, члену ЛИТО имени Кедрина.

На мероприятии объявили лауреатов стипендии главы городского округа. В номинации «Выдающиеся деятели культуры и искусства городского округа Мытищи» победили Лилия Морозова, руководитель кружка КИЦ «Леонидовка», Анастасия Банкова, руководитель кружка ИЗО ДК «Поведники», и Лидия Кувшинникова, экскурсовод Мытищинского историко-художественного музея.