РИАМО - 24 дек. Подписан протокол о сотрудничестве Международной ассоциации «Породненные города» и Центра исследований проблем территориального управления и самоуправления Московского государственного областного университета, говорится в сообщении пресс-службы образовательного учреждения.

В протоколе отметили особое значение накопления и надлежащего осмысления опыта сотрудничества муниципальных образований как внутри России, так и за ее пределами. Также заявляется о настоятельной необходимости систематического повышения качества и глубины работы, проводимой в соответствующей сфере, в том числе, и по линии научных исследований.

«Исполнительный вице-президент, руководитель Секретариата Международной ассоциации «Породненные города» Сергей Васильевич Парамонов отметил приоритетность вдумчивого изучения и творческого использования зарубежного опыта осуществления публичной власти на местном уровне», - говорится в сообщении.

В условиях пандемии Covid-19 и связанного с ней кризиса, а также общей глобальной нестабильности взаимообогащение и использование наилучших управленческих практик различных стран приобретают критическую важность.

В свою очередь директор Центра исследований проблем территориального управления и самоуправления Московского государственного университета Вадим Балытников, обратил внимание на ограничения, накладываемые на многие сферы международного научного сотрудничества так называемой «санкционной политикой» многих стран Запада.

«В практике работы нам уже приходилось сталкиваться с давлением, которому подвергаются зарубежные ученые, стремящиеся к сотрудничеству с отечественными научными структурами», – отметил он.

При этом он заметил, что механизмы многостороннего межмуниципального взаимодействия и общественной дипломатии являются средством, которое позволит преодолеть подобного рода абсолютно необоснованные ограничения.

Стороны, подписавшие протокол о сотрудничестве, отметили исключительную роль губернатора Московской области, президента Международной ассоциации «Породненные города» Андрея Воробьева. Благодаря его направляющим усилиям по всемерной активизации деятельности соответствующего международного движения сам институт побратимства муниципалитетов, подвергавшийся c 90-х годов XX века серьезным турбулентным воздействиям, на протяжении второго десятилетия XXI века обрел новую парадигму, ориентированную, прежде всего, на свободное от идеологической зашоренности подлинно братское созидательное общение людей, представляющих современные городские сообщества всех стран мира.