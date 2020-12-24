РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Люберецкие спортсмены завоевали золото в первом туре «Глобальной Лиги Kids» среди команд девушек 2008 года рождения сезона 2020-2021, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Соревнования проходили с 21 по 23 декабря в Костроме.

«Люберецкие баскетболистки из команды «Спартак» показали отличную игру и стали победителями турнира. Поздравляю девушек и их тренера Евгению Бобыреву с заслуженной победой!» - сказал Ружицкий.

Он добавил, что по итогам встречи лучшим игроком турнира стала спортсменка из Люберец Полина Комина.