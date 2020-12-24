РИАМО - 24 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 31 декабря в Москве объявлен выходным для бюджетных организаций, всем остальным работодателям рекомендовано сделать этот день выходным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому работодателям региона рекомендовано установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы.

Собянин также подписал распоряжение, согласно которому последний день года рекомендуется сделать нерабочим с сохранением зарплаты.

Ранее президент России Владимир Путин призвал все регионы страны сделать 31 декабря 2020 года выходным днем. Глава государства отметил, что работа 31 декабря обычно «очень своеобразная».

Кроме того, Путин добавил, что в течение следующего года можно будет принять решение, чтобы организовать праздничный день 31 декабря на федеральном уровне.

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