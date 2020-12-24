РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Депутат Мособлдумы Павел Максимович передал 1 тонну питьевой воды в Климовскую городскую больницу №2 Подольска.

«В рамках акции «Спасибо врачам», инициированной ВПП «Единая Россия», совместно с заместителем главы администрации округа Александром Скобенниковым и депутатом, членом фракции «Единая Россия» Виктором Щукиным передали 1 тонну питьевой воды в Климовскую городскую больницу №2», - написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Максимович.

Он отметил, в четверг питьевую воду доставят еще в три больницы Подольска.

«Соблюдение питьевого режима важно как для пациентов, проходящих лечение от Covid-19, так и для сотрудников медицинских учреждений, которые оказывают им помощь. Данная акция была организована по инициативе секретаря регионального отделения партии, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, а передача воды в больницы области является ее важной частью», - заключил он.