РИАМО - 24 дек. Депутаты столичного парламента поддержали инициативу президента России Владимира Путина сделать нерабочем днем 31 декабря, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Поддержали инициативу (президента – ред.) Владимира Путина об установлении в субъектах РФ 31 декабря нерабочем днем и обратились с предложением к мэру Сергею Собянину», — написал Шапошников с своем Twitter-аккаунте.

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