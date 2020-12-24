РИАМО - 24 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому работодателям региона рекомендовано установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Ранее президент России Владимир Путин призвал власти субъектов РФ сделать последний день года выходным. Глава государства отметил, что в такие короткие сроки нельзя сделать 31 декабря выходным на федеральном уровне, но главы регионов могут установить этот день нерабочим.

Российский лидер отмечал, что работа в последний день года «очень своеобразная».

Путин также добавил, что в следующем году можно принять решение, чтоб 31 декабря было праздничным днем на федеральном уровне.

В 2021 году 31 декабря уже официально установлено выходным днем.