РИАМО - 24 дек. Городские службы Москвы находятся в повышенной готовности из-за прогнозируемого 25 декабря снегопада, может выпасть до 11 сантиметров снега, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В городе в ночь на пятницу ожидают снег и метель, заносы и гололедицу, а также усиление ветра до 17 метров в секунду. Прирост снега ночью может составить до 3 сантиметров, днем — до 8 сантиметров.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести в режим повышенной готовности коммунальные службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур. Энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов», — подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что ориентировочно с 05:00 25 декабря коммунальная техника приступит к уборке проезжей части и тротуаров. Затем поверхности покроют противогололедной обработкой.

«С помощью специализированной техники будет проведена противогололедная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта», — добавил Бирюков.

Заммэра призвал столичных водителей к внимательности на дорогах города: нужно строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Горожанам также не стоит укрываться под деревьями и не парковать под ними свои машины.