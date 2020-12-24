РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 дек. Главного врача Красногорской городской больницы №2 Владимира Винокурова наградили орденом Пирогова, сообщается в группе лечебного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Федеральные награды медицинским работникам подмосковных больниц вручила заместитель министра здравоохранения Московской области Нина Свешникова в Мытищинской городской клинической больнице в четверг.

«Высокой наградой за заслуги в области практической медицинской деятельности и высокоэффективную организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний, орденом Пирогова, награжден Владимир Геннадьевич Винокуров», - говорится в сообщении.

Орден Пирогова — государственная награда Российской Федерации. Ее вручают за заслуги в здравоохранении. Орден учрежден 19 июня 2020 года указом президента Российской Федерации № 404 «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского».