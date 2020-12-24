РИАМО - 24 дек. К лету 2021 года для 1,5 тысяч школьников столицы планируют провести масштабные экскурсии по местам боев Московского народного ополчения, сообщил в четверг журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Это будут выезды на места боев Московского народного ополчения. Это Вяземский район Смоленской области, это Московская область. На сегодняшний момент пока запланировано для выездов на такие экскурсии 1,5 тысячи школьников», — сказал Шапошников.

По его словам, поездки длиной в один-два дня планируют провести весной или ближе к лету, если к этому времени в городе улучшится эпидемиологическая ситуация.

Кроме того, после предложения детей из кадетских классов в настоящее время прорабатывается возможность сделать военно-полевой выход по местам сражений. Его проведут для подготовленных ребят, которые хотели бы связать свою жизнь с работой в силовых структурах.