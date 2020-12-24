РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Дед Мороз со Снегурочкой поздравили детей и подарили сладкие подарки у СДК «Молодежный» Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дед Мороз со Снегурочкой поздравили малышей в парке у Сельского дома культуры «Молодежный» в одноименном поселке. Ребята с радостью ждали сказочных героев, хором просили зажечь елочку, потанцевали и получили сладкие подарки», - говорится в сообщении.

Мероприятие прошло с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.